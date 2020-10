Incendio devastante, distrutto il tetto di una palazzina FOTO e VIDEO

Incendio devastante in via dei Cavrioli, traversa di via Festini, a Paderno d’Adda. E’ successo poco dopo le 18 di quest’oggi, domenica 25 ottobre 2020: le fiamme hanno avvolto e fatto crollare il tetto di una palazzina di quattro appartamenti.

Incendio devastante in una palazzina

Si è reso necessario un maxi spiegamento di mezzi dei Vigili del fuoco in via dei Cavrioli, nella zona di Paderno che si trova poco dopo il ponte San Michele, al confine con Verderio. A dare la notizia è il giornale online primamerate.it. Ignote al momento le cause del rogo che è molto esteso (pare che una parte del tetto sia crollata all’interno). I residenti sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni, in strada in questo momento ci sono numerose persone. Sul posto, in via precauzionale, è intervenuta anche un’autoambulanza, ma pare non ci siano intossicati né feriti.