Incendio, brucia il tetto di un complesso di case FOTO

Incendio a Lomagna: a fuoco il tetto di un complesso di case in via Pirola. Sul posto un maxi spiegamento di mezzi di Vigili del fuoco.

Incendio in via Pirola a Lomagna

Come riportato dai colleghi di primamerate.it, sono ben cinque gli automezzi dei Vigili del fuoco intervenuti nel pomeriggio di ieri, giovedì 31 dicembre 2020, attorno alle 16.20 in via Pirola a Lomagna, dove è andato a fuoco il tetto di un condominio. Tre mezzi da Merate, uno da Lecco e uno da Monza (tra cui si sono resi necessari per intervenire su un rogo particolarmente esteso, le cui cause al momento non sono ancora note anche se quella più probabile pare essere il corto circuito di una stufetta. Sul posto anche ambulanza e Carabinieri.

Le foto