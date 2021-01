Incendio in un box, evacuata un’intera palazzina FOTO

Incendio a Santa Maria Hoè: nella serata di ieri, mercoledì 30 dicembre 2020, un box è andato a fuoco e si è reso necessario un maxi spiegamento di mezzi dei Vigili del fuoco.

Incendio a Santa Maria Hoè

E’ successo in via Corsia Mercato, in centro al paese, poco dopo le 21.30 di ieri stasera. A riportare la notizia è il giornale online di primamerate.it. Stando alle informazioni ricevute, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco sono intervenuti con quattro automezzi (2 da Lecco e 2 da Merate) con a bordo 14 uomini per un incendio in un box interrato. I Vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare l’intera palazzina.