Incendio alla Bernaga: terminato l’intervento di bonifica del monastero. Lo hanno comunicato nel pomeriggio di oggi, martedì 14 ottobre 2025, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Lecco, da alcuni giorni impegnati nelle operazioni successive al terribile incendio che ha devastato un luogo simbolo del territorio meratese,

Nei prossimi giorni, hanno comunicato i tecnici dei Vigili del fuoco, ci saranno dei sopralluoghi da parte del NIA (nucleo investigativo antincendi) del corpo per proseguire nelle indagini sul rogo, e stabilire le cause dello stesso, che ha distrutto completamente il luogo di culto. Due gli obiettivi: da un lato verificare l’effettiva causa del rogo, che all’inizio sembrava legato a un cortocircuito partito dalla stanza di una delle consorelle, e valutare gli effettivi danni, in particolare a livello strutturale.

Ritrovata intatta, tra le macerie, la reliquia di San Carlo Acutis

A mitigare, seppur in minima parte il dolore e lo sgomento per l’accaduto, il ritrovamento della reliquia di San Carlo Acutis, completamente intatta. L’hanno trovata, in mezzo alle macerie, a quasi 24 ore di distanza dall’inizio del rogo, i Vigili del fuoco. A comunicarlo, nella giornata di ieri, lunedì 13 ottobre, è stato il sindaco di La Valletta Brianza, Marco Panzeri: «Domenica sera, intorno alle 20, i pompieri hanno svolto un altro sopralluogo dopo quelli delle ore precedenti – ha raccontato – Tra le macerie è stata ritrovata una scatola, al suo interno c’era, con le protezioni e il certificato, proprio la reliquia di Carlo Acutis».

La reliquia, miracolosamente risparmiata dalle fiamme, è stata consegnata a don Raffaele Lazzara, il nuovo responsabile della Comunità Pastorale, perché la potesse custodire in un luogo sicuro insieme alle opere d’arte salvate dal rogo nella notte tra sabato e domenica.