"Gesto vile e inaccettabile". E' netta la presa di posizione dopo il grave episodio verificatosi nella serata di ieri, sabato 7 giugno 2025 , quando due veicoli in dotazione alla Polizia Locale di Colico – una Jeep Renegade e una Subaru XV – sono stati completamente distrutti da un incendio di origine dolosa. Ora giunge la ferma condanna dell’accaduto e la piena solidarietà da parte della Lega e ’Amministrazione comunale di Colico.

Incendiate le auto della Polizia Locale di Colico, "Gesto vile e inaccettabile"

“Ferma e profonda condanna per il gravissimo episodio accaduto nella notte tra sabato 7 e domenica 8 giugno, quando ignoti hanno incendiato alcuni veicoli di proprietà comunale, utilizzati dalla Polizia Locale - sottolinea Davide Ielardi, vicesindaco di Colico - Si tratta di un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non solo il patrimonio pubblico ma, soprattutto, l’intera comunità colichese e coloro che quotidianamente operano per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità sul territorio. Esprimo la più sincera e piena solidarietà alla Polizia Locale di Colico e al Comandante, Dott. Edoardo Di Cesare, che con professionalità, dedizione e senso del dovere svolgono un lavoro essenziale al servizio dei cittadini".

Le indagini per risalire agli autori dell'attacco incendiario sono in corso. "Confido nel lavoro delle forze dell’ordine e auspico che i responsabili di questo ignobile gesto vengano individuati al più presto e chiamati a risponderne davanti alla giustizia".

Andrea Bettega, referente cittadino della Lega di Colico e consigliere comunale di Dorio aggiunge: “Desidero esprimere la mia più sincera vicinanza agli agenti della Polizia Locale di Colico, colpiti da un gesto grave e inaccettabile. Il mio ringraziamento va al corpo della Polizia Locale per il prezioso lavoro che svolge ogni giorno a Colico, ma anche nei comuni di Dorio, Dervio, Valvarrone e Sueglio, a servizio di tutta la nostra comunità. La Lega, da sempre, è al fianco delle forze dell’ordine e lavora ogni giorno per garantire più sicurezza, mezzi e tutele a chi serve lo Stato. Anche a livello nazionale, con il recente decreto Sicurezza, abbiamo dimostrato di voler tutelare maggiormente le forze dell’ordine. Episodi come quello avvenuto a Colico non devono essere sottovalutati né tollerati”.

Anche l'Amministrazione di Dervio ha espresso la più totale vicinanza al Comune di Colico e alla Polizia locale: "Questo atto deliberato colpisce noi tutti perché la Polizia locale è associata e gli agenti lavorano quotidianamente su tutto il territorio. "Come sindaco - afferma il primo cittadino Stefano Cassinelli - ho espresso solidarietà alla collega Gilardi e al comandante Edoardo Di Cesare. Con gli agenti della Polizia associata, sotto l'attenta guida del comandante Di Cesare, abbiamo fatto tanti interventi soprattutto nel periodo in cui a Dervio avevamo un problema di spaccio. Di Cesare ha dimostrato sempre grande attenzione e professionalità nel lavoro e grazie a lui e alla Polizia locale abbiamo risolto il grosso del problema. Quanto accaduto, a prescindere dal motivo, è inqualificabile e abbiamo subito dato tutto il sostegno possibile per lo svolgimento delle attività quotidiane. Spero che i responsabili siano al più presto individuati perché persone così non devono essere lasciate libere".