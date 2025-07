lecco

Un incontro con Regione, enti locali e forze dell’ordine per rafforzare il contrasto e la sicurezza sul territorio

Nella mattinata di ieri, martedì 1 luglio 2025 , il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha presieduto una riunione di coordinamento dedicata alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti di Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Lecco, Comunità Montane, Enti Parco, Compartimento A.N.A.S., insieme ai vertici delle Forze di Polizia e ai referenti dei Vigili del Fuoco.

Incendi boschivi: Prefettura di Lecco coordina le iniziative di prevenzione

Durante la riunione sono state condivise informazioni riguardanti il rischio di incendi boschivi, con particolare attenzione agli incendi di interfaccia, ossia quelli che coinvolgono zone dove abitazioni e aree naturali si intersecano strettamente. Nonostante una progressiva diminuzione di questi eventi in provincia, è stata sottolineata l’importanza di mantenere un monitoraggio costante per garantire un pronto intervento in caso di emergenza.

Il tavolo ha analizzato la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile, che prevede l’eventuale impiego della flotta aerea di Stato per spegnimenti in situazioni di rischio per persone e ambiente. Tale procedura si basa su un sistema multilivello integrato di protezione civile che coinvolge anche il Centro Operativo Aereo Unificato.

L’incontro ha confermato l’impegno degli Enti di soccorso e territoriali, tra cui Comunità Montane, Enti Parco, Provincia e Comune, nel finanziare e realizzare interventi preventivi. Questi includono la formazione delle squadre antincendio e dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.), nonché la costruzione di vasche antincendio e la manutenzione delle strade agro-silvo-pastorali per agevolare le operazioni di spegnimento.

Sono state inoltre concordate iniziative rivolte ai Sindaci, in qualità di Autorità locali di protezione civile, tra cui l’aggiornamento della pianificazione comunale per il rischio incendi, la definizione di efficaci modalità di allertamento e l’informazione alla popolazione sulle corrette condotte da adottare. È stato richiesto anche l’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco.

Particolare attenzione è stata rivolta agli Enti proprietari delle strade — Anas, Provincia, RFI e Trenord — affinché adottino misure preventive di pulizia e manutenzione della vegetazione ai margini delle infrastrutture viarie, garantendo anche un tempestivo aggiornamento agli utenti in caso di criticità dovute a incendi nelle zone limitrofe.

Infine, è stata condivisa la necessità di potenziare le attività di prevenzione e controllo da parte delle Forze di Polizia per individuare rapidamente i responsabili degli incendi.