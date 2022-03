In contromano si schianta contro un albero: ferita una donna

Paura

E' successo poco prima delle 9 di questa mattina in centro a Merate.

Ha imboccato contromano viale Lombardia, in centro a Merate, e si è schiantata contro un tiglio. Nell'incidente è rimasta ferita una donna di 38 anni.

Schianto in contromano in centro a Merate

L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 di oggi, giovedì 3 marzo, nella centralissima viale Lombardia. Stando alla ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe sopraggiunta da via Terzaghi e avrebbe imboccato in direzione vietata viale Lombardia: forse in preda all'agitazione o forse colta da malore, si è schiantata con la sua utilitaria Renault contro un albero di fronte al bar.

Ferita una donna di 38 anni

L'impatto è stato violentissimo: i primi a prestare soccorso alla 38enne sono stati gli avventori del bar. Sul posto nel giro di pochi minuti sono sopraggiunte un'autoambulanza, i Vigili del fuoco, una pattuglia della Polizia Locale di Merate e il servizio di sgombero strade. La conducente è stata trasportata in ospedale in codice giallo.