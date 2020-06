“Il presidente dell’Inps dice che metà delle imprese sono pigre perchè scelgono la cassa… venga in Brianza” VIDEO

“Il presidente dell’Inps dice che metà delle imprese italiane sono pigre perchè scelgono la cassa integrazione. Bene, andiamo io e lei e portiamo il presidente dell’Insp sin Brianza!”. E’ stato allo stesso tempo un duro affondo contro la lentezza della macchina burocratica che anche, anzi forse soprattutto in periodo di emergenza diventa una insopportabile zavorra, e una “difesa” dell’opersosità del nostro territorio quella fatta ieri dall’onorevole Maurizio Lupi, deus ex machina della Fondazione Costruiamo il Futuro, eletto nella circoscrizione lecchese di Merate.

Il deputato, rivolgendosi direttamente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine della informativa del Premier alla Camera, ha portato come esempio il caso dell’Imprenditore Rasdaelli. Non un nome di fantasia, bensì quello del patron di Brianzatende, storica azienda Brianzola (fondata a Lesmo) che ha punti vendita anche nel Lecchese, a Garlate che dopo oltre mezzo secolo di storia per la prima volta è necessariamente dovuta ricorrere all’ammortizzatore sociale per via della crisi dovuta all’emergenza Coronavirus.

“In Brianza imprenditori con le lacrime agli occhi”

“Tre mesi fa Radaelli ha preso i suoi dipendenti (sono 200) e con le lacrime agli occhi gli ha detto Io devo mettervi in cassa integrazione, e soffro perchè è al prima vota che devo fare – ha detto l’onorevole Lupi – Ebbene quei 52 operai aspettano la cassa da 3 mesi e sa chi l’ha anticipata? Il signor Redaelli. Perchè questo è l’imprenditore italiano, questa è la nostra forza, glielo dica al presidente dell’Inps!”