Il fratello del sindaco ustionato facendo il barbecue

Sono ore di apprensione a Santa Maria Hoè per le condizioni di Gianlorenzo Brambilla, 21 anni, fratello del sindaco Efrem, rimasto ustionato all’ora di pranzo di ieri, domenica 29 novembre 2020 mentre faceva il barbecue.

Ustionato dalla fiamma del barbecue

Stando alla ricostruzione dei fatti, il giovane stava grigliando della carne al barbecue quando improvvisamente la tuta in tessuto sintetico avrebbe preso fuoco. In quel momento a casa con lui c’era il papà Giuseppe, noto artista soprannominato Il Sancina, che ha prestato i primi soccorsi al figlio e chiesto aiuto. Sul posto, per soccorrere il giovane ustionato, è giunto anche l’elicottero che lo ha trasportato all’ospedale Niguarda di Milano. Ha riportato ustioni di secondo e terzo grado in diverse zone del corpo, è sveglio e le sue condizioni non sembrano essere particolarmente gravi.