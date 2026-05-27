Il destino ha già scritto il suo epilogo, lasciando dietro di sé solo dolore e incredulità. È stato fissato il funerale di Roberto Manzini, 35 anni, di Beverate di Brivio, vittima del tragico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Olginate, a pochi passi dal ponte Cesare Cantù.

Il dolore dopo la tragedia di Olginate: l’ultimo saluto a Roberto Manzini

L’ultimo saluto a Roberto si terrà domani, giovedì 28 maggio 2026, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Brivio. Già dalle 9.30 amici, conoscenti e familiari si raccoglieranno per la recita del Rosario, in un momento di profonda commozione e raccoglimento.

Sarà un’intera comunità a stringersi attorno a Lucia e Nando, i genitori del giovane, travolti da un dolore che li ha chiusi in un silenzio composto e irreale nella loro casa di Beverate, dove da giorni tutto sembra sospeso.

Le esequie sono state autorizzate dopo il nulla osta del magistrato, intervenuto nei giorni successivi alla tragedia che ha portato al sequestro della salma per chiarire con precisione la dinamica dello schianto. Secondo le ricostruzioni, la vettura guidata da Roberto si è scontrata violentemente con una Hyundai. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo: all’arrivo dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione è stato inutile.