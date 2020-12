Il commosso addio a don Stefano Landonio, “Sacerdote burbero, ma allo stesso tempo compassionevole e tenero”

Oggi, lunedì 7 dicembre 2020, la comunità di Verderio si è fermata per dire addio e rendere omaggio ad un uomo che ha dedicato la vita al prossimo. Sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di Verderio (ex inferiore) i funerali di don Stefano Landonio, parroco del paese stroncati da un malore a 72 anni.

Una scomparsa improvvisa quella del sacerdote che a Verderio da 21 anni, ovvero dal 1999, data in cui è stato nominato parroco. Un dolore che ha investito in pieno il paese, ancora incapace di accettare la perdita dello stimato don.

Tanti i cittadini che hanno voluto tributargli un ultimo commosso e doveroso omaggio, carico di gratitudine partecipando alla cerimonia funebre che è stata officiata monsignor Luca Raimondi compagno di don Stefano in seminario. Proprio il monsignore, scavando nei ricordi carichi di affetto, ha sottolineato che la vocazione tardiva di don Stefano, lo aveva reso un unicum agli occhi degli altri seminaristi. “Lui aveva 40 anni ed era in mezzo a ragazzi di 20” sottolineando che è stato per molti un esempio.

Presenti in chiesa anche i sindaci di Verderio, Robertino Ettore Manega, e Robbiate, Daniele Villa che hanno ascoltato anche il commosso ricordo che monsignor Mario Delpini, ha voluto fare di don Landonio. L’arcivescovo di Milano infatti scritto una lettera in memoria di quel don che non ha esitato a definire “Burbero, ma allo stesso tempo compassionevole e tenero”.