I centri vaccinali del Calolziese dell’Oggionese possono partire: ecco quando

I centri vaccinali allestiti e subito fatti chiudere durante la scorsa settimana potranno riaprire. La data di inizio è il prossimo mercoledì 31 marzo 2021.

Nella mattinata di oggi Marco Ghezzi, sindaco di Calolziocorte, Filippo Galbiati, sindaco di Casatenovo, Massimo Panzeri, sindaco di Merate, Alessandra Hofmann, sindaco di Monticello Brianza, Chiara Narciso, sindaco di Oggiono e Giovanni Bernocco, sindaco di Olgiate Molgora hanno preso parte a un incontro con i vertici di Ats Brianza e Asst Lecco, alla presenza del prefetto, per definire i termini della collaborazione istituzionale sulla campagna vaccinale e le previsioni di attivazione dei centri territoriali di prossimità per gli ultra80enni.

I centri vaccinali ripartono da mercoledì 31 marzoù

“Si è consensualmente deciso che i centri vaccinali territoriali di Calolziese, Casatese, Meratese, Oggionese e Olgiatese saranno attivati a partire dal 31 marzo pv, nei tempi tecnici utili alla convocazione dei cittadini ed al reperimento dei vaccini – hanno affermato i sindaci nella nota congiunta – 2-3 di questi centri saranno attivi dal 31 marzo, prima di Pasqua, gli altri immediatamente dopo Pasqua e saranno dedicati agli ultraottantenni favorendo così un alleggerimento degli invii presso i poli ospedalieri”. Chi partirà prima e chi dopo Pasqua verrà deciso da qui a lunedì in base ai numeri di anziani da vaccinare e alla disponibilità delle dosi. “Essendo i centri già tutti potenzialmente operativi, i sindaci che sono uniti e non mossi da logiche di competizione territoriale, ma esclusivamente motivati da uno spirito di collaborazione a favore di tutti i cittadini, hanno delegato il Dr. Marco Magri, che ringraziamo, al confronto tecnico con Ats e Asst per definire la migliore strategia possibile delle aperture dei centri sopraindicati, nell’ambito del calendario di cui sopra, secondo le logiche esclusive di un’azione efficace per tutti ed omogenea nel territorio”.