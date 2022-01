I bimbi ricordano la maestra Vanessa, morta a 27 anni: "Resta ancora vicino a noi"

Dolore

Toccante cerimonia per dire addio all'amata insegnante di sostegno

"Resta ancora vicino a noi". Questa la preghiera, la speranza, l'invocazione che i bimbi della Quarta A della scuola primaria Rodari di Cernusco Lombardone hanno espresso rivolgendosi alla loro maestra Vanessa, la solare docente di 27 anni trovata senza vita nella sua abitazione a Osnago nella tarda serata di sabato scorso.

Lo hanno fatto nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 gennaio 2022, durante il momento di raccoglimento in memoria di Vanessa Lisitano che stato organizzato nella chiesa parrocchiale di Cernusco. A celebrare la cerimonia, che precede il funerale fissato per sabato 22 ad Augusta, città di origine della giovane docente, sono stati il parroco don Alfredo Maggioni e padre Carlo Biella.

La prematura e sconvolgente scomparsa della maestra Vanessa, insegnante di sostegno, ha unito nel dolore le comunità di Cernusco, dove la giovane lavorava e Osnago, dove abitava, e a testimonianza del cordoglio in chiesa erano presenti i sindaci Gennaro Toto e Paolo Brivio. Non hanno voluto mancare nemmeno il consigliere cernuschese Antonio de Luca e l'assessore all'Istruzione osnaghese Tullia Ascari.

A fra vibrare le corde dell'anima di tutti i presenti sono state le note dell'organo suonato da Pietro Santoro, assessore cernuschese a Cultura, Formazione e Comunicazione a Cernusco e anche coordinatore della scuola elementare dove Vanessa insegnava, che nei giorni scorsi ha dedicato alla compianta collega parole di profonda stima e sincero affetto.

Conforto, consolazione e vicinanza, seppure dal cielo: questo hanno chiesto i giovanissimi studenti che sono saliti sul pulpito e hanno pregato Vanessa di continuare a proteggere in particolare il compagno che seguiva con affetto e dedizione.

Ad accompagnare i bimbi in un momento di profondo dolore, necessario per elaborare un lutto così difficile da accettare, oggi in chiesa oltre alle maestre c'era anche la dirigente della Rodari Francesca Anna Maria Alesci. E' stata proprio quest'ultima a rendere omaggio alla 27enne definendola "solare, disponibile e allegra, con tanta voglia di fare, materna con i bambini che amava incondizionatamente". Poi la preside, da mamma, ha dedicato un pensiero ai genitori di Vanessa, ai due fratelli e al fidanzato Mario che in una terribile notte hanno perso l'amore della loro vita.