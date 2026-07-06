Mattinata difficile per i pendolari: ritardi fino a 15 minuti e due treni limitati a Monza

Mattinata di disagi quella di oggi, lunedì 6 luglio 2026, per i pendolari della linea ferroviaria RE8 Tirano-Sondrio-Lecco-Milano. A causare i rallentamenti è stato un guasto a un passaggio a livello tra le stazioni di Piona e Dervio, che ha inciso sulla regolarità della circolazione fin dalle prime ore di oggi.

Guasto a un passaggio a livello tra Piona e Dervio: rallentamenti sulla linea Tirano-Lecco-Milano

Per consentire la gestione del traffico ferroviario e degli incroci tra i convogli, la circolazione ha subito rallentamenti con ritardi medi di circa 15 minuti lungo la direttrice.

Il guasto ha reso necessarie anche alcune modifiche al servizio. Il treno 2811, in partenza da Sondrio alle 4.40 e diretto a Milano Centrale con arrivo previsto alle 6.40, ha terminato la propria corsa alla stazione di Monza, senza raggiungere il capoluogo lombardo.

Percorso modificato anche per il treno 2814, previsto in partenza da Milano Centrale alle 7.20 con destinazione Tirano: il convoglio ha infatti iniziato il servizio dalla stazione di Monza.

La situazione è rimasta monitorata dai tecnici, impegnati a risolvere il guasto e a ripristinare la regolare circolazione sulla linea. I viaggiatori possono consultare gli aggiornamenti in tempo reale attraverso l’app e il sito di Trenord, nella sezione dedicata alla ricerca del treno.