Gravissimo incidente sulla Sp342 Dir: ciclista in codice rosso

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Sp342 Dir, tra Osnago e Lomagna, dove un ciclista e tre automobili sono rimasti coinvolti in un sinistro a catena che ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi.

Gravissimo incidente sulla Sp342 Dir tra Osnago e Lomagna: ciclista in codice rosso

L’incidente si è verificato sul cavalcavia che sovrasta la linea ferroviaria Lecco-Milano, poco dopo la rotatoria di via Olivetti. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un uomo di 45 anni in bicicletta sarebbe caduto improvvisamente mentre affrontava la salita. Non è chiaro se si sia trattato di un malore o di una perdita di equilibrio.

La presenza del ciclista a terra avrebbe quindi indotto alcuni automobilisti a frenare bruscamente. Nella manovra successiva tre vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena.

Sul post, mobilitati con il codice rosso di massima gravità sono intervenuti i sanitari con due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso decollato da Bergamo. Dopo le operazioni di stabilizzazione, il ferito più grave è stato trasferito in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Per i rilievi e la gestione dell’intervento sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Merate e la Polizia Intercomunale.

La viabilità sulla Sp342 Dir ha subito forti rallentamenti e lunghe code per tutta la durata delle operazioni di soccorso e dei rilievi.