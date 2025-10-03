Momenti di grande apprensione questa mattina, venerdì 3 ottobre 2025, a Merate, per un giovane centauro rimasto coinvolto in un incidente con un’auto. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Grave incidente tra auto e moto a Merate: centauro ricoverato in ospedale

L’incidente è avvenuto poco prima delle 9.30 in via don Arnaboldi, nella frazione di Pagnano, nelle vicinanze della scuola dell’infanzia e del centro sportivo. Secondo una prima ricostruzione, l’auto, una MG grigia, stava percorrendo via Cappelletta in direzione Cernusco quando, svoltando a sinistra su via Arnaboldi, si è scontrata con la motocicletta che tentava un sorpasso. L’impatto è stato molto violento, suscitando inizialmente timori per la gravità delle conseguenze.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un’ambulanza dei Volontari di Vimercate e un’automedica inviate dalla centrale operativa di Areu in codice rosso. Dall’ospedale di Milano è decollato anche l’elisoccorso per il trasporto d’urgenza. La conducente dell’auto, una donna di 31 anni, sotto choc, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti in codice verde, non urgente.

I Carabinieri della Compagnia di Merate hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, occupandosi anche della ricostruzione della dinamica dell’incidente e della verifica delle eventuali responsabilità.

Fortunatamente, sebbene le condizioni dei due coinvolti siano serie, non sono risultate peggiori del previsto. Il centauro, un 20enne residente a Merate, ha riportato diversi traumi: dopo le prime cure sul posto, è stato stabilizzato e trasportato in elicottero al Pronto soccorso dell’Ospedale Manzoni di Lecco.