Grave incidente sulla provinciale, ferito motociclista FOTO E VIDEO

Grave incidente tra un’auto e una moto ad Airuno lungo la strada provinciale 342 dir. Ferito il centauro a bordo del veicolo a due ruote rimasto coinvolto nello schianto.

LEGGI ANCHE: Esercito al Bione apre il drive-in per i tamponi Covid

Grave incidente sulla provinciale ad Airuno

Grave incidente questa sera, giovedì 5 novembre 2020, sulla strada provinciale 342 dir di Airuno. Poco dopo le 20, infatti, un motociclista si stava dirigendo in direzione di Merate, arrivando da Olginate, quando è stato centrato in pieno da un’auto che stava girando verso un’abitazione privata.

Il fatto è accaduto poco prima della rotonda in via Statale, all’altezza della Casa Cantoniera, e ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Giunte sul posto in codice rosso per soccorrere il centauro, rimasto ferito nello schianto ma comunque cosciente, anche un’ambulanza della Croce Rossa di Olgiate e un’altra dell’ospedale di Lecco.