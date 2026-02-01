Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco, in collaborazione con il personale sanitario del 118, i Carabinieri di Lecco e la Guardia Costiera.

Attimi di tensione questa mattina, domenica 1 febbraio 2026, a Mandello del Lario in località Moregallo, dove è in corso un intervento di soccorso per un sub coinvolto in un incidente in acqua. La persona che ha necessitato l’intervento di soccorso è un uomo di 67 anni.

L’allerta che ha messo in moto la macchina dei soccorsi è scattata una manciata di minuti dopo le 9.

Grave incidente in acqua al Moregallo: sub in codice rosso

L'intervento è coordinato dal Soreu Laghi, con l'invio di un Mezzo di Soccorso Avanzato di 2° livello (MSA2) e di un'ambulanza base.

Al momento, i soccorsi sono ancora in corso ma secondo le prime informazioni le condizioni dell’uomo sarebbero critiche tanto che l’intervento dei sanitari è stato classificato con il codice rosso di massima gravità

La strada in zona è interessata dalle operazioni di emergenza con il personale impegnato a garantire la sicurezza e a prestare assistenza al sub.