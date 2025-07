schianto

Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 25 luglio 2025, lungo la Strada Provinciale a Osnago. Intorno alle 11, una moto e un furgone si sono scontrati in circostanze ancora da chiarire.

Grave incidente a Osnago: motociclista in codice rosso dopo lo scontro con un furgone

Secondo una prima ricostruzione, il furgone si sarebbe immesso sulla Provinciale in direzione Lecco, proprio mentre sopraggiungeva la moto, anch'essa diretta verso la stessa destinazione. L’impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il centauro che dopo l'impatto con il mezzo si è scontrato o contro cartello stradale.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi in codice rosso, oltre ai Carabinieri, alla Polizia locale di Osnago e ai Vigili del fuoco. Il motociclista, sebbene in gravi condizioni (ha riportato un trauma torace e una ferita ad una gamba) non sarebbe in pericolo di vita: è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza.

L’incidente ha causato pesanti rallentamenti al traffico lungo la Provinciale, con disagi alla viabilità per diverso tempo.