’impatto, avvenuto in pieno centro città, ha causato il ferimento grave della conducente e lievi conseguenze per gli altri coinvolti; sul posto vigili del fuoco, carabinieri e elisoccorso.

Ha perso il controllo della propria auto finendo per impattare violentemente contro un pulmino adibito al trasporto di persone disabili: una donna versa in condizioni critiche. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 22 dicembre 2025, in via Donato Frisia, nel pieno centro di Merate.

GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

Stando a quanto emerso dalle prime ricostruzioni, una donna alla guida di una Toyota Yaris rossa, poco prima delle 17, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo mentre percorreva via Frisia, dando origine a una serie di urti. L’auto, prima di arrestarsi contro un’altra vettura, avrebbe colpito ripetutamente un muro, tranciato una tubazione del gas e urtato un mezzo per il trasporto di disabili, all’interno del quale si trovava una donna.

Grave incidente a Merate: auto si schianta contro pulmino per disabili

Scattata immediatamente la chiamata al numero unico di emergenza 112, la centrale operativa di AREU ha inviato sul posto, in codice rosso, un’ambulanza della Croce Bianca e un’automedica. È stato inoltre richiesto l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Como e atterrato successivamente a Pagnano.

A supporto delle operazioni sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nel contenimento della fuga di gas provocata dall’impatto.

Le condizioni della conducente dell’utilitaria sono apparse fin da subito estremamente gravi, probabilmente a causa di un malore di natura neurologica. Per questo i sanitari hanno disposto il trasferimento urgente in ospedale tramite elicottero. Non destano invece preoccupazione le condizioni degli altri soggetti coinvolti nell’incidente, assistiti dal personale dell’ambulanza.

Sul luogo del sinistro sono presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Merate, incaricati di effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.