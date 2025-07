Sponsorizzato

"Finché morte non ci separi". Una promessa d’amore che Alessandro Giovenzana e Maria Assunta Cattaneo hanno vissuto fino all’ultimo respiro, insieme. Una coppia unita nella vita e nella morte, spezzata da un tragico incidente stradale che ha sconvolto un’intera comunità. Giovedì 24 luglio 2025 alle ore 15, nella chiesa Arcipresbiterale di San Martino Vescovo Calolziocorte, si terrà la cerimonia funebre per i due coniugi, entrambi 67 anni, deceduti nel drammatico schianto avvenuto mercoledì 16 luglio a Monte Marenzo, lungo via Roma.

Giovedì l'addio a Sandro e Assunta, i coniugi morti nell'incidente di Monte Marenzo

Con loro, in auto, c’era la figlia Maria Francesca, 32 anni, ora ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A lei è rivolto il pensiero e la preghiera di tutta Calolziocorte, che spera, in silenzio, nella sua guarigione.

Alessandro e Maria Assunta stavano rientrando da una gita in famiglia, viaggiando sulla loro Kia bianca, quando l’auto ha sbandato ed è finita contro un camion. Le prime ipotesi parlano di un possibile malore alla guida per Alessandro. L’urto, violentissimo, non ha lasciato scampo ai due coniugi, morti sul colpo.

Maria Assunta Cattaneo, ex dipendente dell’ufficio Ragioneria del Comune di Calolzio, era in pensione da alcuni anni: apprezzata per la sua precisione, gentilezza e dedizione alla famiglia, viene ricordata con profonda commozione da chi ha lavorato con lei.

Alessandro Giovenzana, originario di Airuno, era un uomo riservato ma generoso, impegnato nel volontariato, amato per la sua concretezza e il suo cuore grande.

La notizia della tragedia ha fermato il tempo a Calolziocorte. Nella frazione di Sala, tra le case, le strade e la chiesa, si respira un dolore composto e profondo. I volti abbassati, i silenzi trattenuti, raccontano più di mille parole.

Il nullaosta per la celebrazione delle esequie è stato concesso dopo l’esame autoptico sulla salma di Alessandro Giovenzana. La partecipazione ai funerali si preannuncia ampia e commossa: l'intera comunità si stringerà attorno a Maria Francesca, simbolo di speranza e continuità in un dolore immenso.

Sandro e assunta lasciano, oltre alla figlia Maria Francesca, la mamma di Alessandro Adelina, i rispettivi fratelli Enrico con Lucia e Cinzia con Patrizio, la cognata Lorena con Giovanni, i nipoti Marco, Piera, Annamaria, Mario, Luigi, Fabio e Riccardo, i pronipoti e i parenti tutti.