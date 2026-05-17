Tra Civate, Mandello del Lario e Osnago soccorsi cinque giovani tra i 18 e i 28 anni: quattro trasporti in ospedale per abuso di alcol nella notte tra sabato e domenica

Notte impegnativa per i soccorsi sanitari tra sabato 16 e domenica 17 maggio nel territorio lecchese, dove si sono registrati quattro interventi per intossicazione etilica che hanno coinvolto giovani tra i 18 e i 28 anni.

Giovani intossicati dall’alcol: quattro interventi sanitari nella notte

Il primo episodio è avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte, alle 00.02, a Civate, nella zona impervia del Monte Rai. I sanitari sono intervenuti per soccorrere due persone, una donna di 24 anni e un uomo di 28 anni che presentavano i sintomi di una intossicazione etilica. Sul posto è stata inviata un’ambulanza di base della Croce Rossa di Erba. I due giovani sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Erba, raggiunto intorno all’1.36.

Il secondo intervento è scattato all’1.35 a Mandello del Lario, in via Alessandro Manzoni 27. I soccorritori hanno assistito un ragazzo di 18 anni che aveva alzato eccessivamente il gomito. Sul posto è intervenuta un’ambulanza di base della Soccorso Mandellese. Il giovane è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Lecco, con arrivo alle 2.20.

Altri due interventi si sono registrati a Osnago, entrambi in via Statale 6. Il primo alle 3.32 ha riguardato un ragazzo di 20 anni soccorso per intossicazione etilica. In questo caso l’intervento è stato classificato in codice giallo. Il giovane è stato trasferito all’ospedale di Merate.

Poche ore dopo, alle 5.49, sempre nella stessa zona di Osnago, i sanitari sono tornati a intervenire per un secondo caso che ha coinvolto un uomo di 24 anni. Anche in questo caso è stata inviata un’ambulanza di base della Croce Bianca di Merate. Il paziente è stato accompagnato in codice verde all’ospedale di Merate.

Tutti gli interventi sono stati coordinati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi.