Verrà eseguita nella giornata di oggi, giovedì 21 novembre 2024, l'autopsia sul corpo di Margherita Colombo, la pensionata di 73 anni trovata senza vita nella mattinata di lunedì in un appartamento all'interno della palazzina al civico 18 di via Colombo a Cassina Valsassina.

Giallo di Cassina: oggi l'autopsia sul corpo di Margherita Colombo

Accanto al suo corpo quello del figlio, Corrado Paroli, 48 anni, riverso a terra. L'uomo era vivo, ma in condizioni critiche ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Manzoni di Lecco dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Reparto dove il 48enne si trova tuttora. Le sue condizioni restano gravi, ma il 48enne non è più considerato in pericolo di vita tanto che, appena il quadro clinico lo consentirà, verrà interrogato dagli inquirenti che stanno indagando sul giallo di Cassina.

La sua testimonianza, e i risultati dell'esame autoptico che verrà eseguito oggi sul corpo della madre, consentiranno agli investigatori di chiarire cosa sia successo lunedì mattina nella casa dove Paroli e la madre vivevano da qualche mese. L'uomo, sposato con Verdiana Galli, figlia dell'ex consigliere regionale morto nel 2021, e padre dei loro due figli, aveva lasciato da tempo l'abitazione coniugale a seguito della separazione con la moglie.

Una situazione dolorosa che aveva spinto Paroli a vivere sotto lo stesso tetto con la madre, affetta da problemi di salute. Poi lunedì mattina Verdiana Galli, insospettita e preoccupata a seguito del ritrovamento di alcuni biglietti inquietanti lasciati dal padre dei suoi bambini aveva deciso di andare a cercarlo. Ma quando era entrata nell'appartamento di Cassina davanti ai suoi occhi si era svelato l'orrore: la suocera senza vita e il marito in gravissime condizioni.

Così aveva dato l'allarme e sul posto si erano precipitate le forze dell'ordine e i sanitari. I Carabinieri, coordinati dalla Procura di Lecco, avevano subito avviato le indagini. Indagini che nelle prossime ore potrebbero arrivare quindi ad una svolta.