Tragedia al ponte di Paderno, trovato senza vita un ragazzo di 20 anni

Tragico aggiornamento

Si è concluso nel peggiore dei modi l’intervento dei soccorritori al ponte di Paderno. Nelle acque dell’Adda è stato infatti ritrovato il corpo di un giovane di 20 anni, individuato e recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

L’episodio si è verificato poco dopo mezzogiorno di oggi, mercoledì 17 settembre 2025. L’allarme era stato dato attorno alle 12, quando alcuni passanti avevano notato il ragazzo scavalcare la protezione e gettarsi nel vuoto, senza alcuna possibilità di salvezza.

Sul posto sono stati subito inviati l’elicottero del Reparto Volo Lombardia con i sommozzatori a bordo e le squadre fluviali e terrestri dei Vigili del Fuoco di Lecco, che hanno avviato le ricerche coordinate tra cielo e fiume. Dopo un’intensa attività, la salma è stata infine localizzata e riportata a riva.

Presenti anche i Carabinieri, che hanno seguito l’intera operazione e procederanno con gli accertamenti necessari. Ancora una volta il ponte di Paderno si conferma teatro di un gesto estremo, lasciando sgomenta la comunità.

ore 12.47

