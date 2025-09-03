Un gesto crudele che ha indignato tutta la provincia di Lecco: qualcuno, come vi abbiamo raccontato, ha rinchiuso un gattino in un sacchetto e lo ha abbandonato in una campana del vetro a Perledo. Ora la Lega Abolizione Caccia Provincia di Lecco e l’Associazione Proparco “Nostri Amici Animali” offrono 1.000 euro di taglia a chi fornirà informazioni utili per individuare il responsabile, e si costituiranno parte civile nel processo contro l’autore del gesto.

Gattino gettato nella campana del vetro: taglia di 1000 euro sulla testa del colpevole

L’incredibile vicenda è avvenuta lunedì sera lungo la strada provinciale per Esino Lario, quando un cittadino, sceso a gettare i vetri, ha udito un miagolio flebile provenire dalla campana del vetro. Con grande sorpresa, ha scoperto che un cucciolo era stato abbandonato all’interno di un sacchetto di plastica, a rischio soffocamento e di gravi ferite.

Grazie alla pronta segnalazione del cittadino, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco, che con un flessibile hanno aperto la campana e liberato il gattino. Sul posto anche il dott. Roberto Vanotti, direttore del Distretto Veterinario di Lecco, e Cinzia Caracciolo del Servizio di Recupero Animali ATS, per le prime cure dell’animale.

Attualmente, la gattina è ricoverata presso Zampa Amica di Lecco, dove riceve tutte le cure necessarie. Le associazioni invitano chiunque abbia informazioni a collaborare con le autorità, sottolineando che la legge punisce severamente chi si macchia di atti di crudeltà verso gli animali.

