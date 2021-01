Gatta abbandonata in discarica, si cercano informazioni

Gatta abbandonata sporca e affamata alla discarica di Merate. L’episodio è accaduto questa mattina, lunedì 25 gennaio 2021, e ora la micia è accudita dai volontari dell’Enpa, ma si cercano informazioni per ricostruire l’accaduto.

Gatta abbandonata, si cercano informazioni

L’episodio è accaduto questa mattina, lunedì 25 gennaio 2021. La gatta è stata ritrovata, sporca, affamata e irritata, nei pressi della discarica di Merate. La micia in questo momento è stata presa in custodia dall’Enpa di Merate e si trova nella sede dell’associazione a Robbiate. Appena si sarà calmata verrà visitata da un veterinario. “Se qualcuno la riconosce può contattare Enpa. Verrà garantito l’anonimato” spiegano i responsabili dell’associazione animalista. I contatti di Enpa sono questi: 320-6737216 – merate@enpa.org

Abbandono di animali

L’abbandono di animali è un reato contravvenzionale che il nostro ordinamento prevede e punisce all’articolo 727 del codice penale.

Tale norma, in particolare, prevede testualmente che:

“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze“.

Le fattispecie punite, quindo, sono due: l’abbandono di animali e la loro detenzione in condizioni che contrastano con la natura e generano sofferenze.