Un 20enne di origini rumene, che aveva dichiarato di essere domiciliato a Lecco, è stato arrestato ieri pomeriggio, martedì 30 settembre, dalla Polizia di Stato di Como per furto aggravato dopo aver tentato di fuggire con capi di abbigliamento sportivo del valore di 220 euro.

Furto da 220 euro: 20enne inseguito dai commessi e arrestato

Il giovane, con precedenti per furti e ricettazione, senza fissa dimora e privo di documenti, si era introdotto in un negozio di articoli sportivi in via Plinio a Como. Dopo aver preso alcuni capi dagli espositori, è entrato in un camerino e ne è uscito indossando gli abiti, cercando di scappare. Il commesso, accortosi del furto e del rumore della placca antitaccheggio caduta a terra, ha immediatamente inseguito il giovane.

Durante l’inseguimento, il commesso ha incrociato una pattuglia della Polizia, che ha proseguito la corsa fino a bloccare il 20enne con la merce rubata. La refurtiva è stata restituita al negozio, ma non più vendibile perché danneggiata.

In Questura è emerso che il giovane era destinatario di un ordine di allontanamento dalla Questura di Milano e di un divieto di ritorno a Orio al Serio (Bergamo). Il pubblico ministero ha disposto la sua permanenza nelle camere di sicurezza in attesa del processo, fissato per questa mattina alle 11.