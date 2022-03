Furti sulle auto: nei guai un 29enne

Si indaga su altri colpi

I Carabinieri hanno anche trovato gli indumenti indossati durante uno dei furti e parte della refurtiva asportata.

Furti sulle auto nel Meratese: nei guai un 29enne. I Carabinieri della Stazione di Merate infatti hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un giovane della zona, già noto per i suoi pregiudizi di polizia specifici, per i reati di furto e tentato furto aggravato.

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecco, attraverso l'analisi di sistemi di videosorveglianza, escussioni testimoniali e controlli del territorio, ha consentito ai militari di raccogliere sufficienti elementi di reità nei confronti del 29enne, ritenuto responsabile di almeno 3 furti su vetture in sosta (di cui 1 tentato), commessi in pieno giorno in aree di sosta di Osnago, via della Tecnica, Merate, piazzale Mons. Franco Longoni e Cernusco Lombardone, via Spluga, nel febbraio scorso.

Il quadro indiziario ha spinto i militari a effettuare una perquisizione a casa del sospettato: lì i Carabinieri hanno anche trovato gli indumenti indossati durante uno dei furti, e parte della refurtiva asportata.

Non si esclude che l’autore dei furti abbia potuto consumare ulteriori reati su altre auto per i quali, al momento, non è stata ancora presentata la relativa denuncia querela.