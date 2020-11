Furti in abitazione: arrestato un ricercato. I Carabinieri, già la scorsa estate erano riusciti ad assicurare alla giustizia i suoi complici e ora anche il terzo sospettato si trova in carcere. Nello scorso fine settimana infatti i Carabinieri della Compagnia di Merate, al termine di una complessa indagine organizzata per fermare la raffica di furti in abitazione in tutta la Brianza e non solo, hanno rintracciato e tratto in arresto a Dalmine G.A. 22enne, cittadino albanese noto alle Forze di Polizia. Nell’ambito della stessa inchiesta alla fine di agosto 2020 erano già stati fermati altri due cittadini albanesi.

Le manette intorno ai polsi del giovane sono scattate in esecuzione della misura cautelare in carcere che era stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza lo scorso sette agosto. Il 22enne infatti questa estate si era sottratto alla cattura ed era ricercato

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Merate, aveva consentito di delineare responsabilità a carico dei due cittadini albanesi arrestati in agosto e del connazionale rintracciato nel fine settimana, in merito a sette furti in abitazione (tre dei quali tentati) commessi tra dicembre 2019 e febbraio 2020, nella zona della Brianza e non solo.

Secondo i Militari infatti i tre hanno messo a segno colpi in provincia di Lecco (a Lomagna), Monza Brianza ( a Seregno, Burago Molgora, Meda e Cesano Maderno), Varese (a Samarate) e Milano (a Paderno Dugnano).

Il 22enne arrestato è stato trasferito Casa Circondariale di Bergamo a disposizione della Autorità Giudiziaria.