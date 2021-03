Sono intervenuti prontamente e hanno fatto sì che la situazione non precipitasse. Si parla dei Vigili del Fuoco che, intorno alle 13 di oggi (20 marzo 2021), si sono recati in via Garibaldi a Merate per una fuga di gas.

Fuga di gas: i Vigili del Fuoco scongiurano il peggio I Vigili del Fuoco, allertati da un passante che ha sentito un forte odore di gas, sono giunti immediatamente sul posto dell’accaduto e hanno messo in sicurezza la zona. La fuga di gas, in particolare, è partita da una centralina situata all’esterno di una villa. Fortunatamente non ci sono state intossicazioni o deflagrazioni ma la strada è ancora chiusa al transito in attesa degli ultimi accertamenti. 4 foto Sfoglia la gallery