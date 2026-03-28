Frontale sul provinciale, coinvolte tre auto e strada chiusa

Frontale sul provinciale a Imbersago, all’altezza dei curvoni del Respiro, lungo la Sp56. Tre le auto coinvolte, ma non ci sarebbero feriti in condizioni gravi.

Frontale ai curvoni del Respiro

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di oggi, sabato 28 marzo 2026, e ha coinvolto tre auto.

Uno schianto frontale violentissimo quello che ha coinvolto i tre mezzi, con la Fiat Panda bianca guidata da un uomo che scendeva lungo la discesa in direzione Arlate, in via Angelo Moratti, che è andata a scontrarsi prima con una Lancia di colore rosso e poi contro un’Audi grigio metallizzato, che procedevano in senso opposto. Ancora da ricostruire le cause dell’impatto, anche se pare che all’origine del sinistro ci siano una serie di pericolosi sorpassi, che avrebbero rischiato di coinvolgere altre vetture in una zona in cui la visibilità è notevolmente ridotta.

Sul posto in codice giallo, indicante una media gravità, si sono portate un’ambulanza della Croce Rossa di Olgiate e una della Croce Bianca di Calusco d’Adda. Per fortuna le condizioni dei coinvolti si sono rivelate meno gravi del previsto e a due dei coinvolti, due donne, è stato applicato il collarino in seguito al violento urto.

A Imbersago, per ricostruire l’accaduto, anche i Carabinieri della Compagnia di Merate. Alle forze dell’ordine è spettato anche il compito di gestire il traffico: via Angelo Moratti è stata infatti chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con lunghe code e gli automobilisti costretti a tornare indietro.