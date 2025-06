Frontale a Olgiate, morto Francesco Perego di 74 anni. Ragazza in ospedale in elicottero

Grave incidente stradale nelle prime ore di questa mattina, domenica 8 giugno 2025, a Olgiate Molgora. Un uomo di 74 anni, Francesco Perego di Santa Maria Hoè. è deceduto in seguito a un violento scontro frontale tra due auto avvenuto intorno alle 6 in via Como. Una ragazza è stata soccorsa in condizioni serie e trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Secondo le prime informazioni, l’incidente ha coinvolto una Fiat Panda, sulla quale viaggiava l’uomo deceduto, e una Volkswagen Golf con a bordo quattro giovani: tre diciannovenni e un ventunenne, due ragazze e due ragazzi.

L’urto, estremamente violento, non ha lasciato scampo al 74enne. L’uomo è rimasto incastrato nell’abitacolo. Le ferite riportate si sono rivelate fatali. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto.

Immediato l’intervento dei mezzi di soccorso: oltre a un’ambulanza e un’automedica del 118, sul luogo sono accorse anche tre ambulanze provenienti da Calolziocorte, Cornate e Besana Brianza. Data la gravità delle condizioni di una giovane passeggera, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Como, che ha provveduto al suo trasferimento in ospedale.

Gli altri tre giovani presenti sulla Golf hanno riportato ferite lievi e non risultano in pericolo di vita.

Oltre al personale sanitario, sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Lecco intervenuti sul posto con due autopompe da Merate e Lecco. I pompieri hanno collaborato con i sanitari per estrarre le persone dalle lamiere contorte e hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

A Olgiate sono giunti i Carabinieri della Compagnia di Merate, incaricati dei rilievi e della gestione della viabilità, supportati dalla Polizia Locale.

Il ricordo

Francesco Perego, 74 anni, era conosciuto col soprannome di Franchino della Cornera e abitava in via Risorgimento. "Era un grande esperto di lavori stradali, aveva lavorato una vita in quell'ambito - ricorda il sindaco Efrem Brambilla, sconvolto per la notizia appresa da poco - Il suo hobby era quello di tenere in ordine la via anche con lavoretti che svolgeva personalmente. Era un caro amico, porgo le mie condoglianze ai suoi familiari". Perego lascia una moglie e i nipoti, ai quali era affezionatissimo.

Luca De Cani