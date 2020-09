Fototrappole, body cam e vetture ecologiche: arrivano i rinforzi per le polizie locali grazie a Regione Lombardia che ha finanziato 131 progetti per l’acquisto di dotazioni tecnico-strumentali riservati alle polizie locali ed il rinnovo del parco veicoli.

Nove i Comuni della Provincia di Lecco che hanno ricevuto i finanziamenti per le nuove strumentazioni. A Oggiono e Galbiate i “furbetti della spazzatura” non avranno vita facile grazie all’installazione dell fototrappole. Sempre a Galbiate e a Osnago gli agenti potranno avvalersi delle dash cam, le telecamere installate dietro al parabrezza delle auto degli agenti in grado di registrare quello che accade davanti alle pattuglie e delle body cam. Si tratta di telecamere portatili che gli agenti potranno attivare immediatamente premendo un tasto quando valuteranno di trovarsi in situazioni conflittuali che necessitano di un particolare monitoraggio, per una successiva corretta ricostruzione degli eventi. Ben 8 le autovetture ecologiche in arrivo a Galbiate, Oggiono. Olginate, Osnago, La Valletta, Valmadrera e Moggio.

“Abbiamo avuto risposte importanti dagli enti – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato – puntando in particolare sulla mobilità. Ci siamo fatti carico delle richieste dei Comuni e delle Comunità montane cofinanziando l’acquisto di dotazioni strumentali e rinnovando il parco mezzi delle polizie locali. In un periodo di tagli agli enti locali – ha concluso l’assessore – Regione Lombardia ha, ancora una volta, dimostrato concreta vicinanza a chi, quotidianamente, opera per la collettività”.