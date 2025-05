Follie sulla Statale 36: ciclisti sul Ponte Manzoni, monopattini contromano e persino jogging in carreggiata. La Statale 36 continua a sorprendere – e a preoccupare – con comportamenti assurdi e pericolosi da parte di utenti non autorizzati a percorrere la Super. Nell’arco di poche ore si sono verificati numerosi episodi che hanno lasciato increduli automobilisti e forze dell’ordine.

Follie sulla Statale 36: ciclisti sul Ponte Manzoni, monopattini contromano e persino jogging in carreggiata

Il fatto più grave si è verificato nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio 2025. Intorno all’1:30, è stato avvistato un monopattino elettrico procedere in contromano a lato della corsia di sorpasso, all’altezza di Civate in direzione Milano. Un comportamento che avrebbe potuto provocare una tragedia.

Non meno pericolosa la situazione di sabato 24 a mezzogiorno, quando due ciclisti sono stati visti – e fotografati – transitare sul terzo ponte della SS36 in direzione Nord, tra l’immissione di Pescate e l’uscita di Lecco Bione. Un altro ciclista è stato segnalato sempre sabato, verso le 13:40, nei pressi della galleria di Dervio, sempre in direzione sud.

Ieri sera i pompieri sono stati mobilitati per il timore che una persona si fosse buttata dal Terzo Ponte, salvo poi scoprire che era a piedi sul Manzoni...

E non finisce qui: tra le segnalazioni arrivate negli ultimi giorni spicca anche quella di un automobilista che, il 21 maggio intorno alle 8:30 del mattino, ha visto un uomo fare jogging sulla Statale, in prossimità dell’uscita per Civate (direzione Lecco). In quel tratto, tra l’altro, sono in corso lavori e la carreggiata è parzialmente ristretta da barriere New Jersey in cemento, rendendo il gesto ancora più pericoloso.