La donna è stata successivamente soccorsa e assistita. È stata regolarmente sporta denuncia e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, raccogliendo elementi utili per cercare di risalire all’identità dell’autore dell'aggressione.

Anziana stordita e rapinata in casa da un finto carabiniere. Il grave episodio, reso noto dal Comune di Barzio con l’obiettivo di mettere in allerta tutta la popolazione, è avvenuto nei giorni scorsi nel territorio del paese della Valsassina.

Finto carabiniere: anziana stordita e rapinata in casa

Secondo quanto riferito dall’Amministrazione comunale, un uomo si è presentato alla porta dell’abitazione fingendosi un carabiniere in borghese. Sfruttando questo pretesto è riuscito a farsi aprire dalla donna, riuscendo così a introdursi all’interno dell’immobile senza destare inizialmente sospetti.

Una volta entrato in casa, il malintenzionato avrebbe stordito l’anziana, approfittando della sua fragilità e vulnerabilità, per poi procedere al furto e all’asportazione di beni prima di darsi alla fuga in tempi rapidi.

La donna è stata successivamente soccorsa e assistita. È stata regolarmente sporta denuncia e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, raccogliendo elementi utili per cercare di risalire all’identità dell’autore dell’aggressione.

L’episodio riporta nuovamente l’attenzione sul fenomeno delle truffe ai danni delle persone più fragili. “Invitiamo i cittadini a non far entrare sconosciuti in casa – ribadiscono dal Comune guidato dal sindaco Andrea Ferrari – Anche quando si tratta di persone che si presentano in divisa è sempre necessario verificare con attenzione l’identità, chiedendo di visionare il tesserino di riconoscimento. In caso di dubbi è consigliato contattare immediatamente la stazione dei carabinieri, segnalando i propri sospetti e, se possibile, fornendo dettagli utili come il nome utilizzato dal soggetto o la targa del veicolo”.