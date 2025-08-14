Sport - Ciclismo

l 26enne bellanese, che attualmente corre per Swatt Club di Barzanò, indosserà la maglia del Team Jayco AlUla per la prima volta ufficialmente alla fine di questa settimana

Filippo Conca alla Jayco AlUla: contratto fino al 2027 e prima gara a Ferragosto. Il Team Jayco AlUla è lieto di dare il benvenuto al neo campione italiano di ciclismo su strada Filippo Conca che entra nel roster del team con effetto immediato, avendo firmato un nuovo contratto fino al 2027.

Filippo Conca alla Jayco AlUla: contratto fino al 2027 e prima gara a Ferragosto

Il 26enne bellanese, che attualmente corre per Swatt Club di Barzanò, indosserà la maglia del Team Jayco AlUla per la prima volta ufficialmente alla fine di questa settimana, poiché è pronto a fare il suo debutto nel Circuit Franco-Belge del 15 agosto.

Dopo aver trascorso la maggior parte della stagione 2025 a gareggiare in competizioni Gravel, il talentuoso scalatore ha ottenuto una vittoria a sorpresa ai campionati nazionali. La vittoria ha ulteriormente confermato il valore del corridore già da tempo nel radar della squadra. Pronto a fare un altro passo avanti su strada, Conca avrà l'opportunità di ambientarsi in GreenEDGE Cycling in questa stagione, dando al 26enne un vantaggio in vista di un'importante stagione 2026 completa su strada.

«Sono davvero felice di entrare a far parte del Team Jayco AlUla, ho scelto questa squadra perché sono fiducioso che troverò l'ambiente ideale per lavorare sodo. Prima di prendere la mia decisione, ho consultato i miei colleghi e lo staff, e tutti mi hanno detto che in Jayco AlUla avrei trovato una famiglia pronta a sostenermi personalmente e a livello sportivo. Un'altra cosa importante per me è che continuerò a utilizzare la stessa attrezzatura che ho usato quest'anno: Giant e Cadex. Ho avuto un'ottima esperienza con entrambe e quindi sono felice di poter continuare con la stessa bici e le stesse ruote. Il mio sogno è quello di correre il Giro d'Italia, e di farlo indossando la maglia tricolore. Penso che sia un'opportunità irripetibile. Voglio ringraziare il Team Jayco AlUla per la fiducia che ha riposto in me. Sono sicuro che sarà ripagato» ha affermato Conca.

Queste le parole di Brent Copeland, General Manager della formazione Jayco AlUla: «Filippo ha chiaramente molto talento e questo è stato evidenziato non solo dalla sua vittoria ai campionati italiani, ma anche dai suoi risultati passati. Purtroppo ha dovuto affrontare diversi problemi che gli hanno causato diverse battute d'arresto e gli hanno impedito di mostrare il suo vero potenziale. Ora siamo lieti di dargli il pieno supporto che merita per raggiungere i suoi obiettivi. Desidero ringraziare personalmente Carlo Beretta e il suo team Swatt Club per aver reso facile il trasferimento di Filippo e per aver dato a lui e a noi stessi il pieno supporto in questa operazione. È stato un piacere avere a che fare con Filippo e il suo team e non vediamo l'ora di lavorare con lui».