Non si arresta l’emergenza incendi nei territori montani. Dopo giorni di lavoro senza sosta per domare i roghi già in corso, un nuovo fronte si è aperto sul Monte Moregallo dopo Valmadrera, dove da oggi, martedì 4 agosto 2026, sono in azione i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecco e le squadre dell’Antincendio Boschivo (AIB) per un incendio sviluppatosi sulle pendici della montagna.

Fiamme sul Monte Moregallo: è allarme incendi boschivi

Un territorio sotto pressione, con gli operatori chiamati a fronteggiare contemporaneamente più emergenze: da una parte il nuovo incendio sul Moregallo, dall’altra il vasto rogo che da giorni interessa la zona sopra Premana e che continua a richiedere l’intervento delle squadre impegnate nelle operazioni di contenimento. Anche la Valchiavenna è alle prese con un incendio boschivo: le fiamme hanno interessato l’area montana sopra Gordona, dove proseguono gli interventi di spegnimento e bonifica.

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Sul Monte Moregallo le operazioni sono coordinate in stretta collaborazione tra Vigili del Fuoco e squadre AIB, con un dispositivo organizzato sia via terra sia dal lago. Sul fronte terrestre sono impegnati due mezzi fuoristrada antincendio boschivo dei Vigili del Fuoco per il monitoraggio e il contenimento del fronte. Dal lago opera invece la squadra nautica dei Vigili del Fuoco, con un mezzo dedicato al presidio del versante affacciato sull’acqua.

Sul posto è presente anche il Funzionario di Guardia per il coordinamento delle attività di soccorso.

A rendere più delicata la situazione sono le condizioni ambientali. Le condizioni meteo-climatiche e l’umidità del combustibile vegetale stanno determinando un aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione degli incendi boschivi. È stato quindi confermato il codice giallo per rischio incendi boschivi: non si esclude, a livello locale, la possibilità di incendi con intensità del fuoco bassa ma con propagazione lenta.

Per scongiurare nuovi focolai viene rinnovato l’invito alla popolazione ad adottare comportamenti corretti, a informarsi costantemente sul livello di rischio attraverso l’applicazione AllertaLOM e a segnalare immediatamente alle autorità competenti eventuali incendi o colonne di fumo.

Una giornata ancora segnata dal lavoro dei soccorritori, impegnati a difendere boschi e territori montani da una stagione particolarmente complessa sul fronte degli incendi.