Le prime ricostruzioni indicano che la vittima aveva deciso di riaccogliere in casa il marito nonostante le accuse di maltrattamenti che erano state avanzate in passato nei suoi confronti

Femminicidio di Poggiridenti: la vittima aveva perdonato e riaccolto il marito che l'aveva maltrattata

Aveva scelto di dargli una seconda possibilità. Nonostante le gravi accuse che in passato erano state rivolte al marito — maltrattamenti in ambito familiare — la donna aveva deciso di riaprirgli la porta di casa, di provare a ricucire un rapporto già compromesso, accogliendolo di nuovo nella loro abitazione di Poggiridenti.

Ma proprio in quella stessa casa, la sera del 1° agosto 2025 , si è consumata la tragedia. Un gesto estremo, improvviso, che ha lasciato sgomenta l’intera comunità: l’uomo avrebbe ucciso la moglie, secondo quanto ricostruito dai primi accertamenti delle forze dell’ordine.

Emilia Nobili, 75 anni, insegnante in pensione molto conosciuta nella comunità locale della provincia di Sondrio, è stata trovata senza vita nella loro abitazione. A compiere l’omicidio sarebbe stato il marito, Mohamed Rebami, 64 anni, di origine marocchina, già fermato dai Carabinieri ieri a Lecco.

Le indagini, svolte in collaborazione tra i Comandi Provinciali di Sondrio e Lecco e coordinate dalle Autorità Giudiziarie di entrambi i capoluoghi, hanno portato al fermo dell’uomo nelle ore successive al ritrovamento del corpo, avvenuto intorno alle 23 del 1° agosto.

Mohamed Rebami, durante un controllo notturno dei Carabinieri di Lecco, ha ammesso di aver accoltellato la moglie la notte precedente nell’abitazione di Poggiridenti, fornendo dettagli che hanno permesso il ritrovamento del cadavere.

