Vigili del Fuoco, CNSAS e unità specializzate impegnati nelle operazioni. In arrivo droni e unità cinofile

Sono in corso dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 22 maggio 2026, le operazioni di ricerca di un uomo disperso nel territorio di Esino Lario.

Esino Lario, scattate le ricerche per un uomo disperso

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno e ha immediatamente attivato un imponente dispositivo di soccorso.

Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco del comando di Lecco, impegnati con una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) e l’Unità di Comando Locale (UCL), per il coordinamento delle operazioni sul campo. È presente anche personale dei Vigili del Fuoco proveniente da Bellano.

Le ricerche vedono inoltre il supporto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), con l’impiego di squadre specializzate per la perlustrazione delle aree più impervie. Sono attesi anche l’arrivo di droni e unità cinofile, fondamentali per ampliare il raggio d’azione e aumentare le possibilità di individuazione della persona dispersa.

Le operazioni sono attualmente in corso e si concentrano su un’area particolarmente complessa dal punto di vista morfologico, caratterizzata da boschi e versanti scoscesi.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della persona né sulle circostanze dell’allarme. Le attività di ricerca proseguiranno senza sosta nelle prossime ore.