La 21enne sarebbe risultata in condizioni non gravi ma comunque serie

Episodio di autolesionismo in stazione: giovane in condizioni serie. Apprensione nella notte tra sabato 9 e domenica 10 agosto 2025 alla stazione ferroviaria di Olgiate Molgora per le sorti di una donna che, secondo quanto è stato possibile ricostruire sarebbe coinvolta in un episodio di autolesionismo.

Ancora non nota la dinamica dei fatti ma, quel che è certo, è che poco dopo la mezzanotte in via della stazione è giunta un'ambulanza della Croce Bianca di Merate in codice giallo, ovvero mediamente critico. La 21enne sarebbe risultata in condizioni non gravi ma comunque serie, tanto da essere poi trasportata, sempre in codice giallo, all'ospedale di Vimercate per accertamenti.

Sul posto, con il compito di stabilire l'esatta dinamica dell'episodio, anche i Carabinieri della Compagnia di Merate.