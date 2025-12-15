Ancora dolore sulle acque dell’Adda: il fiume restituisce un’altra vittima. Si tratterebbe del giovane che era stato visto buttarsi dal ponte San Michele a settembre.

Ennesima tragedia: il fiume Adda restituisce un’altra vittima



Il fiume Adda torna a tingersi di tragedia. Nella giornata di oggi, lunedì 15 dicembre 2025, i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo, nell’ambito delle ricerche legate alla sua scomparsa avvenuta lo scorso settembre.

Le operazioni, rese possibili dalla significativa riduzione della portata del fiume, hanno permesso ulteriori ispezioni lungo il tratto di Paderno d’Adda. Il corpo, ora affidato all’autorità giudiziaria, sarà sottoposto agli accertamenti necessari per l’identificazione ufficiale e per chiarire le circostanze della morte.

Un’altra vicenda che lascia sgomenti e riafferma il pericolo delle acque del fiume, che spesso diventano teatro di drammi silenziosi e improvvisi.