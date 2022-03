Ennesima rissa in fondo a viale Turati: ferito un uomo

violenza a Lecco

Aggressione nella notte anche a Brivio.

Due aggressioni, una a Lecco nella zona di viale Turati già teatro di risse ed episodi di violenza e una a Brivio. Entrambe avvenute tra le serata di ieri, venerdì e la nottata appena trascorsa: richiesto in entrambi i casi l'intervento dei sanitari.

Rissa in piazza dei Cappuccini

E' stata una rissa, l'ennesima in quella zona di Lecco, a richiamare l'attenzione di passanti e residenti in piazza dei Cappuccini, in fondo a viale Turati. E' accaduto poco prima delle 22 di ieri, venerdì. Un uomo di 48 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Manzoni in codice verde da un'autoambulanza della Croce Rossa. Sul posto anche i Carabinieri.

Un'aggressione ai danni di un uomo di 30 anni è invece avvenuta poco dopo mezzanotte e mezza in via Como a Brivio. Sul posto Carabinieri e un'autoambulanza del Soccorso Cisanese, intervenuta in codice giallo. L'uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale.