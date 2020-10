Emergenza Covid: sospeso l’incontro di Confcommercio Lecco previsto per lunedì 19 ottobre a Casatenovo ed è in fase di valutazione al possibilità di svolgere il terzo, in programma per il 26 ottobre a Merate.

Ad annunciarlo è stata la stessa associazione dei Commercianti. “L’incontro previsto lunedì 19 ottobre all’interno del tour di Confcommercio Lecco Amazon? No grazie. Il sorriso è il miglior amico del commercio è sospeso – sottolineano da Palazzo Falck – viste le crescenti criticità legate all’emergenza Covid-19, insieme al Comune di Casatenovo che ci doveva ospitare, Confcommercio Lecco ha deciso per un rinvio a data da destinarsi dell’incontro” Non solo ma “al momento è da considerarsi sospeso anche il terzo incontro, in programma il 26 ottobre presso il Comune di Merate”.