Emergenza Coronavirus: oltre 1200 positivi, due dimessi al Sacco

Emergenza Coronavirus: l’aggiornamento di Regione Lombardia sull’epidemia.

Emergenza Coronavirus in Lombardia



Il lunedì e la seconda settimana di emergenza sanitaria si sono aperti con la notizia che l’assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli era risultato positivo al tampone. Così è stato ricoverato in ospedale ma fa sapere tramite un audio inviato ai colleghi di giunta “di stare bene fatta eccezione per la febbre sempre piuttosto alta”.

Si è comunque tenuta la giunta lombarda oggi, 2 marzo 2020, che ha approvato diversi provvedimenti: 40milioni di prime misure per acquistare nuovi strumenti per le nostre rianimazioni e aumentare il numero delle sale di rianimazione da utilizzare nonché 10 milioni per assumere nuovi medici e infermieri.

Gallera dà i numeri del contagio

Il totale dei positivi è 1254, ricoverati 478, le persone in terapia intensiva 127, i positivi asintomatici 472 e i decessi sono saliti a 38. Si tratta sempre di persone anziane o con patologie pregresse.