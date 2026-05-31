Sono stati quattro gli interventi effettuati dai soccorritori per casi di intossicazione etilica tra il pomeriggio di ieri, sabato 30 e l’alba di oggi, domenica 31 maggio 2026 in provincia di Lecco. Gli episodi, avvenuti in diverse località del territorio, hanno coinvolto persone di età compresa tra i 22 e i 44 anni.

Emergenza alcol nel Lecchese: quattro interventi tra pomeriggio e alba

Il primo intervento è stato registrato alle 16:53 di ieri a Lecco, in via Carlo Gomez, nell’area della stazione ferroviaria. A necessitare dei soccorsi è stata una donna di 25 anni che mostrava i sintomi di una intossicazione etilica. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza di base e sono stati allertati anche gli uomini della Guardia di Finanza di Lecco. La paziente è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale di Lecco.

Poco dopo, alle 20:13, un secondo episodio si è verificato a Merate, in via Giacomo Matteotti. Coinvolto un uomo di 44 anni, soccorso da un’ambulanza di base e trasferito in codice verde all’Ospedale di Merate.

Nella notte, all’1:10, i soccorritori sono intervenuti a Lecco, in viale Don Giovanni Ticozzi, per una donna di 35 anni. Anche in questo caso si è trattato di un’intossicazione etilica. La paziente è stata accompagnata in codice verde all’Ospedale di Lecco.

L’ultimo intervento è avvenuto alle 4:27 di oggi a Mandello del Lario, in via Moregallo 29. Protagonista dell’episodio un giovane di 22 anni. Dopo le valutazioni effettuate dal personale sanitario intervenuto sul posto, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Nel complesso, i quattro interventi testimoniano una serie ravvicinata di episodi legati all’abuso di alcol sul territorio provinciale. Fortunatamente, secondo i dati disponibili, nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato conseguenze particolarmente gravi. I soccorsi sono stati coordinati dalla Soreu dei Laghi.