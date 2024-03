E' scomparso ormai da giorni, da giovedì 21 marzo 2024 Edoardo Galli, il 17enne di Colico che si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Giorni di terrore per i genitori del ragazzino che stanno facendo di tutto per trovarlo. Mamma e papà si sono rivolti anche alla nota trasmissione tv Chi l'ha visto per lanciare un accorato appello.

Edoardo Galli non si trova: appello dei genitori a Chi l'ha Visto

"Torna, siamo tutti preoccupati, torna - ha detto il papà - Non farti nessun tipo di preoccupazione, ti stiamo tornando tutto. Ovunque tu sia torna subito. Non hai idea di come stanno i nonni. Ovunque tu sia torna. Ti prego vieni d noi, ci manchi tantissimo ". "Tutti ti vogliono bene - ha aggiunto la mamma - Ti prego cucciolo torna a casa, ti aspettiamo a braccia aperte".

Il papà di Edoardo Galli ha poi fornito una descrizione dettagliata del figlio ricordando che è solito utilizzare gli occhiali ma che è anche in possesso di lenti a contatto. E' alto un metro e ottanta, biondo-castano chiaro, longilineo, occhi chiari e un piccolo segno sul sopracciglio destro. Quando è scomparso aveva giubbino di jeans di blu scuro, un pile, pantaloni beige, scarpe bianche Adidas. Ovunque l'abbiate visto, anche nel dubbio fate una segnalazione".

Chiunque abbia visto Edoardo Galli o sia in possesso di informazioni utili per individuarlo è invitato a i Carabinieri di Colico al numero 0341/940106.