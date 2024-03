Ore di apprensione a Colico per l'allontanamento di un ragazzo di soli 17 anni. Edoardo Galli è scomparso da casa e sono in corso le ricerche per tentare di individuarlo.

Colico: 17enne scomparso da casa, si cerca Edoardo Galli

A coordinare le operazioni e al contempo a lanciare l'appello è stata oggi, venerdì 22 marzo la Prefettura di Lecco che ha diffuso anche la foto e la descrizione di Edoardo che è alto circa 180 cm, è di corporatura normale ed ha capelli e occhi chiari.

Al momento della scomparsa indossava un giubbetto di jeans di colore blu scuro, un pile e pantaloni beige, scarpe bianche Adidas.

Si invita chiunque dovesse avere notizie o avvistare il ragazzo di darne pronta comunicazione alla Stazione dei Carabinieri di Colico al n. 0341/940106.

Un appello rilanciato anche dal sindaco, Monica Gilardi

“Conosco Edoardo in quanto membro del Corpo Musicale di Villatico. Esprimo la più grande vicinanza alla famiglia e spero si arrivi il prima possibile a trovarlo e che torni a casa sano e salvo”