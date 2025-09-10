Grazie all’attenzione della comunità e all’efficace lavoro delle forze dell’ordine, l’uomo è stato ritrovato sano e salvo.

AGGIORNAMENTO È stato ritrovato nella mattinata di oggi, mercoledì 10 settembre 2025, l’uomo di 56 anni residente a Lecco, scomparso ieri, 9 settembre 2025, dalla stazione di Monza.

Ritrovato a Monza il lecchese scomparso ieri dalla stazione ferroviaria

Al momento, si trova in Commissariato a Monza in attesa di poter tornare a Lecco. Un ringraziamento particolare va alla Polizia Ferroviaria di Monza per l’eccellente lavoro svolto.

L’uomo era stato visto per l’ultima volta ieri alle 15:54, al binario 4, e avrebbe dovuto prendere il treno delle 16:08 diretto a Lecco. Al momento della scomparsa, par fosse essere stato in stato di confusione.

I familiari avevano diffuso le caratteristiche fisiche e l’abbigliamento: corporatura media, altezza circa 1,78 m, capelli brizzolati, giubbotto blu, jeans blu, camicia chiara, maglione blu e scarpe color tortora. Portava con sé un borsello grande color carta da zucchero e occhiali da vista con montatura nera. I documenti personali erano presenti, ma aveva lasciato a casa i cellulari.

Grazie all’attenzione della comunità e all’efficace lavoro delle forze dell’ordine, l’uomo è stato ritrovato sano e salvo.