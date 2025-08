lutto

La presidente di Confartigianato Imprese Lecco Ilaria Bonacina: "Arnaldo aveva la capacità di costruire ponti, di trovare soluzioni, di rappresentare le istanze degli imprenditori con equilibrio e lucidità, senza mai perdere il contatto con le persone e con il valore autentico del fare impresa"

Il mondo dell’artigianato piange la scomparsa di Arnaldo Redaelli, figura storica e di grande spessore, presidente di Confartigianato Imprese Lecco dal 2002 al 2010, e già presidente nazionale di ANAEPA Confartigianato Edilizia dal 2007 al 2021, nonchè presidente nazionale di Confartigianato Edilizia. Aveva 77 anni.

È scomparso Arnaldo Redaelli, figura di riferimento per l’artigianato lecchese e nazionale

Nato il 19 giugno 1948, Redaelli è stato per decenni un punto di riferimento per il settore edile e artigiano, non solo a livello territoriale, ma anche nazionale. Titolare di un’impresa edile con sede a Galbiate, ha saputo coniugare la concretezza del lavoro sul campo con una visione ampia e strategica, portando avanti con determinazione le istanze delle micro e piccole imprese.

Nel corso della sua lunga attività associativa, ha ricoperto ruoli di primo piano anche in altri organismi rappresentativi: è stato vicepresidente di Confartigianato Lombardia e vicepresidente della Camera di Commercio di Lecco, contribuendo in modo rilevante allo sviluppo economico del territorio e al rafforzamento del sistema camerale.

Alla guida di ANAEPA, Redaelli ha portato la voce delle imprese edili artigiane ai tavoli ministeriali e nelle sedi istituzionali, lavorando per ottenere norme più eque, accesso al credito, semplificazione burocratica e incentivi per la riqualificazione edilizia. Nel 2019, in un’ottica di protezione e welfare, era stato nominato presidente del Fondo Sanedil (dall 2019 al 2022), il fondo di assistenza sanitaria integrativa del comparto costruzioni, uno degli strumenti più innovativi della bilateralità di settore.

Da tutti gli è stato riconosciuto negli anni un grande impegno dedicato alla valorizzazione e allo sviluppo dell’artigianato e delle piccole imprese. Il suo operato è stato sempre guidato dalla convinzione profonda che l’impresa artigiana rappresenti un presidio sociale, economico e culturale insostituibile per il Paese.

Colto, tenace, capace di visione e di dialogo, Redaelli lascia un’eredità importante fatta di conquiste, relazioni, autorevolezza e rispetto. Il suo contributo resterà un punto di riferimento per chi continuerà a lavorare per la crescita del settore.

"La notizia della scomparsa di Arnaldo Redaelli ci ha profondamente colpiti. Con lui se ne va una figura di riferimento per tutto il mondo dell’artigianato lecchese e nazionale, un uomo che ha dedicato la sua vita all’impresa, all’associazionismo e al territorio - ha sottolineato commossa l'attuale presidente degli Artigiani lecchesi Ilaria Bonacina - Per Confartigianato Imprese Lecco, Arnaldo ha rappresentato una guida e un esempio. È stato Presidente dell’associazione in un periodo cruciale, affrontando con determinazione e visione le sfide di una fase di grande cambiamento per il mondo produttivo. Ma il suo impegno non si è fermato qui: ha continuato a mettere la sua esperienza al servizio della comunità artigiana anche a livello regionale, come Vicepresidente di Confartigianato Lombardia, e in ambito istituzionale, come Vicepresidente della Camera di Commercio di Lecco. La sua presenza era discreta ma costante, il suo stile sobrio ma incisivo. Arnaldo aveva la capacità di costruire ponti, di trovare soluzioni, di rappresentare le istanze degli imprenditori con equilibrio e lucidità, senza mai perdere il contatto con le persone e con il valore autentico del fare impresa. La sua voce era ascoltata e rispettata, perché fondata su competenza, autorevolezza e senso di responsabilità. Ha ricoperto anche il ruolo di Presidente nazionale di Confartigianato Edilizia, portando l’esperienza del nostro territorio in un contesto più ampio e contribuendo a rafforzare la presenza delle piccole imprese nel dibattito nazionale. Oggi, nel ricordarlo, non possiamo che esprimere un sentimento di gratitudine profonda per ciò che ha saputo costruire e per l’eredità di valori che lascia a tutti noi. Alla sua famiglia, ai colleghi e agli amici che gli sono stati vicini, rivolgo – anche a nome della Presidenza, del Segretario Generale e di tutti i collaboratori di Confartigianato Lecco – un pensiero di affetto, stima e sincera vicinanza".