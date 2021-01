E’ morto Sergio Pirovano, grande imprenditore

Il tessuto imprenditoriale della Brianza piange Sergio Pirovano, titolare insieme ai fratelli della Fratelli Pirovano Spa di Casatenovo. E’ morto ieri, sabato 30 gennaio 2021: il funerale si svolgerà martedì 2 febbraio nella chiese prepositurale di Casatenovo alle ore 10.30.

E’ morto l’imprenditore Sergio Pirovano

La notizia della morte di Pirovano, riportata dai colleghi di primamerate, ha profondamente colpito il mondo dell’imprenditoria della Brianza e non solo: imprenditore di successo, titolare dell’azienda specializzata nella produzione di articoli stampati e tranciati, di dadi e rondelle, è stato un benefattore di diverse realtà associative del territorio. I parenti, infatti, per ricordarlo hanno chiesto che non vengano donati fiori ma fondi al Centro Pegaso di Barzago (Iban IT54U030690960600000121089).

E’ stato presidente dell’Upiveb

Prezioso è stato il suo impegno al servizio della categoria di imprenditori della quale ha fatto parte con orgoglio: per oltre 13 anni è stato infatti presidente dell’unione produttori italiani viteria e bulloneria